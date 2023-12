Una serata che si preannunciava gioiosa si è trasformata in un momento di apprensione a Pollica, dove una 13enne è rimasta coinvolta nell’esplosione di un piccolo petardo, generando preoccupazione tra i residenti della zona. La giovane è prontamente soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasferita all’ospedale di Vallo della Lucania per precauzione, sebbene fortunatamente le sue condizioni non abbiano richiesto interventi immediati. La ragazza ha riportato solo un lieve stordimento all’orecchio.

L’incidente è avvenuto mentre la giovane stava giocando insieme ad altri coetanei in piazza, quando un piccolo petardo è esploso nelle sue vicinanze, generando un momento di preoccupazione e spingendo all’intervento immediato dei soccorsi. Fortunatamente, la situazione si è rivelata meno grave di quanto si temesse inizialmente.

Il sindaco Stefano Pisani ha colto l’occasione per rivolgere un importante appello alla comunità in vista delle festività natalizie: «Vi raccomando di godervi le festività in modo consapevole e di prestare sempre la massima attenzione, per garantire a tutti un Natale gioioso e senza incidenti». Questo messaggio è un richiamo alla prudenza e alla responsabilità durante le celebrazioni natalizie, invitando a evitare situazioni che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza e la tranquillità di tutti.