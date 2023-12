Effettuato un ampio servizio di controllo da parte dei carabinieri della stazione di Pozzuoli, concentrato sulle attività commerciali della zona, con particolare attenzione alla sicurezza sul lavoro e all’igiene. Durante questo servizio, condotto insieme al personale dell’Ispettorato civile del Lavoro di Napoli e dell’ASL NA2, sono emerse diverse criticità. Tra le scoperte più significative, all’interno di un ristorante giapponese situato in via Oberdan, sonoi individuati due lavoratori irregolari, operanti in nero. Oltre a questa violazione delle norme sul lavoro, sono riscontrate gravi irregolarità igienico-sanitarie che hanno reso necessaria la chiusura immediata dell’attività.

Questi controlli mirati hanno messo in luce una serie di problemi che hanno riguardato sia la regolarità del personale impiegato che le condizioni igieniche dell’esercizio commerciale, evidenziando l’importanza di monitorare costantemente il rispetto delle norme lavorative e sanitarie nelle attività commerciali.