La polizia municipale di Palma Campania ha condotto un’operazione che ha portato al sequestro di un ristorante con cucina tipica indiana-bengalese, in seguito alla scoperta di numerose carenze igienico-sanitarie rilevate questa mattina. Gli agenti, coadiuvati dagli ispettori dell’ASL, hanno riscontrato diverse irregolarità all’interno del locale, che hanno determinato la chiusura immediata dell’attività. Tra le problematiche rilevate, spiccano la presenza di molti prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione, la mancanza di tracciabilità dei prodotti e la non conformità alle normative igienico-sanitarie previste dal manuale sanitario. Questa serie di irregolarità ha determinato il sequestro immediato del locale, con la conseguente chiusura delle attività.

Il sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma, ha commentato l’accaduto affermando: “Non c’è spazio per l’illegalità ed il degrado nella nostra città”. Questo intervento deciso e tempestivo delle autorità locali dimostra l’impegno nel garantire elevati standard igienico-sanitari e la tutela della salute pubblica per i cittadini.