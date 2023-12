L’attesa per la firma del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (Ccnl) 2019-21 nel settore dell’Istruzione e Ricerca sembra volgere al termine, portando con sé significative novità per le graduatorie di terza fascia ATA a partire dal 2024.

La Figura dell’Operatore Scolastico: Un Nuovo Profilo

Il 2024 segnerà l’introduzione di una figura professionale inedita nella graduatoria di terza fascia: l’operatore scolastico. Questo ruolo coinvolgerà attività ben definite, richiedendo una preparazione non specialistica. Tra i compiti previsti, si annoverano l’accoglienza degli alunni, la vigilanza durante il pasto, la pulizia degli spazi scolastici e il supporto ai servizi amministrativi e tecnici.

Nuovi Titoli di Accesso per la Terza Fascia ATA

Una delle modifiche principali riguarderà i requisiti di accesso alle posizioni della terza fascia ATA. Non sarà più sufficiente possedere solamente il diploma di scuola secondaria di secondo grado: sarà richiesta la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. Tuttavia, il profilo del collaboratore scolastico rimane escluso da questa richiesta.

Di seguito sono elencati i requisiti di accesso per ciascun profilo:

Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuoco, Guardarobiere, Infermiere: Diploma di scuola secondaria di secondo grado correlato al settore professionale e certificazione di alfabetizzazione digitale.

Collaboratore Scolastico: Diploma di qualifica triennale o “Certificato di competenze” del primo triennio del percorso di studi, certificazione di alfabetizzazione digitale e socio-assistenziale.

Operatore Scolastico: Attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali o diploma di qualifica triennale, certificazione di alfabetizzazione digitale e socio-assistenziale.

Operatore dei Servizi Agrari: Attestato di qualifica professionale in settori specifici, certificazione di alfabetizzazione digitale.

Un Aggiornamento Necessario per Garantire l’Inclusione

Con l’entrata in vigore del nuovo Ccnl, è fondamentale che i candidati per la terza fascia ATA siano consapevoli di questi requisiti aggiornati per garantire l’inclusione nelle graduatorie. Questa revisione non solo introduce nuove figure professionali ma alza anche il livello delle competenze richieste, rispecchiando la crescente importanza delle competenze digitali e sociali nel contesto scolastico moderno.