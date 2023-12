Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è diventato inaspettatamente protagonista sul web a seguito di un incidente durante il brindisi di fine anno tenutosi all’auditorium della Regione. Durante il momento di festa, mentre si alzava dalla sua postazione per prendere un calice, la sua sedia è finita spostata da un membro del suo staff, causandone la caduta. Fortunatamente, l’incidente non ha avuto conseguenze sulla salute di De Luca, prontamente aiutato ad alzarsi. Con il suo tipico umorismo, ha scherzato sull’accaduto, facendo riferimento ironicamente ai “portasecce”, un termine usato in passato anche nei confronti di alcuni esponenti del Partito Democratico.

È chiarito che la caduta non ha avuto alcuna ripercussione sul presidente della Regione Campania, e per rassicurare ulteriormente sul suo stato di salute, De Luca ha annunciato che oggi, alle 10:30 presso la sala “Francesco De Sanctis” di Palazzo Santa Lucia, presenterà il bilancio di fine anno dell’amministrazione regionale.

L’episodio, diventato virale sui social media, ha mostrato il lato umano e ironico di De Luca, noto per il suo stile diretto e talvolta provocatorio nella politica.