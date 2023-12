Ancora una volta di fronte a un drammatico episodio di violenza perpetrata ai danni di una donna, ma l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha scongiurato ulteriori vessazioni che da tempo affliggevano la vittima. I carabinieri della Stazione e sezione radiomobile di Castello di Cisterna hanno arrestato un individuo di 42 anni, già noto alle autorità, per atti persecutori e lesioni personali nei confronti della sua ex compagna. L’uomo è sorpreso mentre minacciava e aggrediva la donna, ma l’intervento celere delle forze dell’ordine, allertate tramite il numero di emergenza 112, ha permesso di porre fine alla scena di violenza in via de Curtis.

Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, non si trattava di un evento isolato. La vittima subiva da mesi continue violenze da parte dell’uomo, il quale sembrava aver indotto la donna a non denunciare la situazione di terrore che stava vivendo.

Al momento dell’intervento, il personale medico del 118, giunto sul posto insieme ai carabinieri, ha constatato che la vittima non presentava lesioni rilevanti, evitando la necessità di un ricovero ospedaliero. Il 42enne è sottoposto alle procedure di rito e successivamente incarcerato in attesa di comparire di fronte all’autorità giudiziaria per rispondere delle sue azioni.

Quest’ennesimo episodio di violenza contro una donna rappresenta un triste richiamo alla necessità di affrontare con determinazione e tempestività il problema della violenza di genere. Tuttavia, l’intervento rapido e risoluto delle forze dell’ordine offre un segno di speranza, dimostrando l’impegno nel contrastare e punire tali reati, oltre a sostenere le vittime.