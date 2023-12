Un gatto di strada è stato ritrovato con il corpo scuoiato ma ancora vivo dal servizio veterinario dell’Asl ad Angri. L’animale è tratto in salvo e sottoposto a cure, ma versa ancora in condizioni gravissime. Attualmente è ricoverato presso l’ambulatorio Asl di Cava de Tirreni, monitorato dai dottori e dagli operatori del canile di Cava.

“Una crudeltà senza precedenti, qualcosa di mai visto prima. Non ci sono parole per descrivere questo gesto e la persona o le persone che l’hanno commesso. Senza dubbio è opera dell’uomo. Mi auguro soltanto che qualcosa di così grave non passi sotto silenzio e gli autori non vengano coperti e nascosti. Ci siano delle indagini serie e approfondite per individuare i colpevoli che vanno puniti con delle pene esemplari. Chi ha commesso questa mostruosità può farlo anche alle persone e per questo va fermato in fretta”. Ha commentato Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra.