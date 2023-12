L’episodio di violenza e tentato furto accaduto in un negozio gestito da cinesi a Giugliano ha suscitato grande allarme. Un giovane di 24 anni è sorpreso mentre cercava di rubare in un negozio che vende articoli cinesi in via Aviere Mario Pirozzi. Il tentativo di furto è interrotto dal proprietario del negozio, che ha notato il giovane prendere un borsello dagli scaffali senza alcuna intenzione di pagarlo. I locali commerciali, spesso dotati di sistemi di videosorveglianza, hanno permesso al proprietario di notare il furto in corso e di reagire prontamente, gridando al ladro di fermarsi. Nel tentativo di fuga, il giovane è bloccato dalla commessa, ma ha risposto con violenza, colpendola con un pugno al volto che le ha procurato lesioni giudicate guaribili in circa 7 giorni.

Fortunatamente, una pattuglia della sezione Radiomobile è intervenuta immediatamente dopo la chiamata di soccorso e ha arrestato il giovane, deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà. L’uomo è accusato di tentato furto e lesioni personali per l’aggressione perpetrata alla commessa.