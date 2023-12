Nel corso della giornata di ieri, i Falchi della Squadra Mobile hanno eseguito due provvedimenti di carcerazione nei confronti di un uomo di 54 anni e di una donna di 53, entrambi di Napoli. Questi provvedimenti erano emessi il 30 novembre dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Firenze – Ufficio Esecuzioni Penali. L’uomo è destinatario di una pena di 7 anni, 3 mesi e 22 giorni di reclusione per reati di furto e furto aggravato, perpetrati in diverse città italiane tra il 2011 e il 2012. Le azioni criminose hanno interessato territori come Napoli, Salerno, Bari, Roma, Forlì, Firenze, Imola, Eboli, Agropoli, Vallo della Lucania, Cassino, Avellino, Verona, Ferrara, Ravenna, Prato, Rimini, Novara, Pavia, Fidenza, Montevarchi, Lucca e Frascati.

D’altra parte, la donna è condannata a una pena di 4 anni e 3 mesi di reclusione per gli stessi reati, commessi a Vallo della Lucania, Novara e Pavia nel medesimo periodo di tempo. Entrambi i soggetti sono identificati come autori di una serie di reati di furto e furto aggravato perpetrati in varie località italiane durante l’arco di un anno, tra il 2011 e il 2012.

La Squadra Mobile ha coordinato e attuato l’arresto in ottemperanza ai provvedimenti emanati dalla Corte d’Appello di Firenze – Ufficio Esecuzioni Penali, dando esecuzione alle decisioni giudiziarie.

Al momento, non sono forniti ulteriori dettagli sulle circostanze specifiche di tali azioni criminali o sulle modalità di arresto dei due soggetti.