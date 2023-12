La gioia e la serenità delle festività natalizie si sono trasformate in dolore nella provincia di Nuoro, precisamente nei pressi di Dualchi, a causa di un tragico incidente stradale avvenuto poco prima delle 9 del mattino di Natale. Un Fiat Doblò, guidato da un conducente ancora non identificato, ha improvvisamente perso il controllo lungo la strada, finendo per schiantarsi frontalmente contro un masso imponente situato nel lato opposto della carreggiata. L’urto è avvenuto proprio contro il grosso masso su cui era incisa la scritta “Dualchi”, il nome della località vicina a Macomer.

Nonostante l’intervento immediato e tempestivo da parte dei servizi di emergenza, compresi ambulanze, elisoccorso e vigili del fuoco di Macomer, i tentativi di rianimare il conducente sono stati purtroppo infruttuosi. La perdita del conducente è confermata sul luogo dell’incidente, nonostante gli sforzi congiunti per salvarlo.

Le autorità, tra cui la polizia, si sono prontamente recate sul luogo dell’incidente per condurre indagini approfondite al fine di determinare le cause di questo tragico evento e garantire la sicurezza della strada per tutti gli utenti.

Questo drammatico incidente ha gettato nello sconforto non solo la comunità di Dualchi ma anche i soccorritori e le forze dell’ordine che si sono adoperate senza esitazione per prestare assistenza in quel momento di emergenza.

Il dolore e il lutto per questa perdita si diffondono tra coloro che sono colpiti direttamente da questo incidente e tra la comunità nel suo complesso. Questo tragico episodio ci ricorda la fragilità della vita e l’importanza di adottare la massima prudenza e rispetto delle norme stradali.