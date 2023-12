La stagione natalizia porterà non solo un clima più mite del solito, ma prima anche un’onda di maltempo chiamata la “perturbazione di Santa Lucia”. Questo fenomeno colpirà principalmente l’Italia centro-meridionale e le isole a partire da metà dicembre, portando piogge, freddo e nevicate a quote basse. Secondo le previsioni di 3bmeteo, questa perturbazione causerà un cambiamento improvviso nel clima, con temperature più basse e condizioni meteorologiche più instabili. Si prevede che le regioni adriatiche e del Sud saranno le più colpite, con rovesci che potrebbero trasformarsi in nevicate lungo l’Appennino centrale fino a quote medio-basse.

L’arrivo dell’aria fredda è previsto a partire dalla giornata di venerdì, raggiungendo il picco nella giornata di sabato. Questo cambiamento sarà più evidente nelle regioni centrali, allontanandosi progressivamente domenica. Nel Sud, invece, il freddo potrebbe persistere anche all’inizio della settimana prima di Natale.

Quindi, sebbene dicembre si annunci più caldo del solito, è prudente tenere a mente la possibilità di repentini cambiamenti meteorologici, soprattutto per chi vive nell’Italia centro-meridionale e in alcune zone delle isole. È bene prepararsi ad affrontare un periodo di clima più freddo e instabile.