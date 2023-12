Una 54enne di origine nigeriana denunciata dai carabinieri a Castel Volturno (Caserta) con l’accusa di aver dato fuoco per motivi passionali ad un ghanese di 43 anni. La vittima è tuttora ricoverata in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita, al Pineta Grande Hospital di Castel Volturno. Secondo quanto accertato dai carabinieri, la donna si è recata a casa del 43enne e, approfittando della circostanza che la porta d’ingresso fosse socchiusa, è andata in camera da letto dove l’uomo riposava, ha cosparso il pavimento e il corpo della vittima di liquido infiammabile, ed ha appiccato il fuoco con un accendino; è quindi fuggita, mentre il 43enne si svegliava urlando dal dolore per le fiamme.

Una vicina del ghanese ha udito le grida ed è intervenuta, prestando i primi soccorsi e chiamando il 118; i sanitari, giunti sul posto, hanno allertato i carabinieri che hanno raccolto la testimonianza dell’uomo. La 54enne nigeriana – residente a Cardito (Napoli) – è rintracciata poco dopo a casa dai militari dell’Arma e denunciata per lesioni personali aggravate.