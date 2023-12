Nella serata di ieri, intorno alle 22, un incendio ha scosso l’area interna dell’istituto scolastico “Plesso Isonzo I.C. Parini Rovigliano”. Le fiamme hanno avvolto tre Fiat Doblò e un Opel Combo, appartenenti a una ditta di ristorazione che opera in collaborazione con la struttura educativa. L’allarme è immediato e le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute prontamente per fronteggiare l’emergenza, riuscendo a domare le fiamme e a prevenire ulteriori danni alla struttura circostante. Nonostante il tempestivo intervento, i veicoli sono finiti completamente distrutti dall’incendio.

L’evento ha richiesto l’intervento dei carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, i quali si sono immediatamente recati sul luogo dell’incendio per avviare le indagini volte a determinare le cause che hanno innescato il rogo. L’ipotesi di un incidente accidentale non è esclusa, ma al momento non ci sono informazioni definitive riguardo all’origine dell’incendio.

Il personale scolastico e le autorità competenti stanno collaborando attivamente per garantire la sicurezza dell’istituto e per consentire lo svolgimento regolare delle attività educative, nonostante l’imprevisto.