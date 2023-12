Nella notte scorsa, un incendio ha colpito l’esterno di un chalet adibito a bar in via Roberto D’Angiò, a Santa Maria Capua Vetere. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco di Caserta ha evitato che le fiamme danneggiassero gravemente l’intera struttura, limitando i danni al gazebo esterno. Secondo le prime ipotesi, sembra che a causare l’incendio siano stati dei ragazzi che hanno fatto esplodere dei petardi in prossimità di cartoni presenti nella zona. Questa azione ha scatenato le fiamme, danneggiando il gazebo esterno del chalet.

Sono stati i residenti della zona ad allertare prontamente i Vigili del Fuoco, consentendo loro di intervenire rapidamente e contenere l’incendio, impedendo che si estendesse all’intera struttura e potesse causare danni maggiori. L’intervento tempestivo e professionale dei Vigili del Fuoco ha scongiurato potenziali rischi per la sicurezza e ha limitato i danni all’area colpita. Nonostante il pericolo iniziale, fortunatamente non si sono registrati feriti né danni strutturali gravi.

Le autorità competenti stanno attualmente indagando sull’accaduto per determinare esattamente le cause dell’incendio e per adottare eventuali misure preventive volte a evitare situazioni simili in futuro.