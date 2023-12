La legge di Bilancio del governo Meloni per il 2024 conferma una novità attesa con ansia dalle famiglie: il rinnovo della carta “Dedicata a Te”. Questa misura, erogata nel 2023 a partire dal mese di luglio, ha fornito un bonus di 380 euro alle famiglie per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità. La conferma di questa misura per il 2024 probabilmente comporterà un’estensione delle possibilità di spesa e un aumento degli importi.

Il bonus per il prossimo anno, secondo quanto previsto, ammonterà a 460 euro per le famiglie che hanno già percepito il vecchio bonus, mentre rappresenterà la prima erogazione per coloro che si qualificheranno per la misura per la prima volta.

La novità principale riguarda l’espansione delle possibilità di spesa della carta “Dedicata a Te”. Oltre all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, i nuovi fondi potranno essere utilizzati anche per l’acquisto di carburante e per i biglietti e gli abbonamenti dei mezzi di trasporto pubblico.

Per ottenere la nuova carta solidale, non sarà necessario presentare domanda, almeno per come stando le cose al momento. Le famiglie che hanno già ricevuto il bonus nel 2023 dovrebbero semplicemente aspettare la nuova ricarica da parte dell’INPS. Coloro che invece non hanno ricevuto il bonus lo scorso anno potrebbero essere contattati direttamente dal Comune per il ritiro della carta. I 460 euro, precedentemente menzionati, saranno accreditati su questa carta di credito.

Questa ulteriore assistenza economica nel 2024 dovrebbe essere disponibile per famiglie con un ISEE inferiore a 15.000 euro che non beneficiano di indennità per disoccupati o altri sussidi. La conferma di questa misura rappresenta un sostegno significativo per le famiglie in condizioni economiche più difficili, fornendo loro ulteriori risorse per affrontare le spese quotidiane.