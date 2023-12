La tranquillità di una giornata nella centralissima via Napoli a Maddaloni è interrotta da un incidente sconvolgente, quando un petardo esplose causando gravi lesioni a un giovane di diciassette anni. L’incidente, avvenuto nel contesto della fiera settimanale, ha portato il ragazzo ad avere gravi ustioni all’arto destro e ferite a quattro dita. Secondo quanto emerso, il giovane si trovava con un gruppo di amici nell’area della fiera quando ha acceso il petardo, ma non è riuscito a allontanarsi in tempo dall’esplosione. L’evento ha attirato l’attenzione di numerosi passanti, spaventati dal boato e dalle grida di dolore che ne sono seguite.

Fortunatamente, il pronto intervento dell’ambulanza del 118, immediatamente allertata dai residenti, ha consentito di trasportare il ragazzo all’ospedale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta, dove ha ricevuto le prime cure. Tuttavia, le lesioni riportate sono così gravi che sarà quasi certamente necessario un delicato intervento chirurgico alla mano. Gli operatori sanitari hanno già reso noto che il recupero completo dell’uso dell’arto potrebbe essere un obiettivo difficile da raggiungere.

Questo evento, purtroppo, rappresenta il primo incidente di tale gravità causato da petardi nella provincia di Caserta. Lo scorso anno, diversi episodi simili hanno richiesto l’intervento urgente degli operatori sanitari del 118.

In risposta a queste situazioni preoccupanti, le autorità locali stanno adottando misure decise per prevenire la vendita illegale di petardi e fuochi d’artificio. Il sindaco Andrea De Filippo ha ordinato un’intensificazione dei controlli da parte delle forze dell’ordine e del comando di Polizia municipale guidato dal maggiore Domenico Renga.

È stato segnalato che l’area in cui è avvenuta l’esplosione è nota per essere un punto di vendita non regolamentato di petardi. Pertanto, l’obiettivo principale di questi controlli è prevenire la vendita illegale di dispositivi pirotecnici, riducendo così il rischio di incidenti simili.

La sicurezza pubblica e la prevenzione di situazioni pericolose devono diventare prioritarie, soprattutto nei luoghi frequentati da giovani e famiglie. Educare e sensibilizzare sul pericolo legato all’uso irresponsabile di petardi è fondamentale per garantire la sicurezza di t