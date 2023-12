I Carabinieri di Castello di Cisterna hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip partenopeo su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Le accuse riguardano due individui coinvolti in un caso di estorsione aggravata con il metodo mafioso. L’ordinanza è emessa in seguito alle reiterate minacce perpetrate nei confronti del titolare di una ditta impegnata in lavori edili nel comune di Mariglianella. Il reato avrebbe coinvolto l’uso di metodi intimidatori, consistenti in ripetute minacce, al fine di ottenere vantaggi economici dal titolare dell’azienda coinvolta nei lavori nel comune menzionato.

La vicenda ha destato preoccupazione e attenzione da parte delle autorità competenti, specialmente per il presunto coinvolgimento di metodi intimidatori e vessatori associati a dinamiche mafiose.

L’intervento dei Carabinieri di Castello di Cisterna, in coordinamento con la Direzione Distrettuale Antimafia, ha portato all’arresto di due soggetti ritenuti responsabili di tali reati. L’azione delle forze dell’ordine conferma il costante impegno nel contrastare e reprimere qualsiasi forma di estorsione e minaccia legata alla criminalità organizzata.