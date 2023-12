Emmanuele Manna supereroe a The Voice Kids, con l’artista “tascabile” di Saviano che ha incantato la platea ed i coach anche con il brano “Supereroi” di Mr. Rain non proprio vicino al suo repertorio, meritandosi a pieno i complimenti di Clementino, con cui la scorsa settimana ha condiviso il rap, e arrivando ad un passo dalla finalissima della settimana prossima. Il piccolo di 7 anni, allievo del Maestro Fiorella Boccucci, ha mostrato quindi la sua grande versatilità musicale e canora esibendosi in una canzone dai ritmi più compassati rispetto alla sua solita “Tammurriata Rap”, raccogliendo anche tantissimi feedback positivo a livello sociale che in questi periodo tengono vivi il termometro popolare.

Merito naturalmente della sua vena artistica e naturalmente di chi lo ha allevato nella sua crescita artistica. Emmanuele infatti suona e canta dall’età di tre anni, e successivamente sotto la guida del Maestro Boccucci che sta sgrezzando un vero e proprio diamante. Emmanuele frequenta l’Istituto Ciccone di Saviano e fa della musica la sua grande passione. Un’esperienza, quella di The Voice Kids, che lo spingerà a credere sempre più nella magia della musica.