Con l’avvicinarsi del Natale 2023, alcuni titolari di trattamenti pensionistici potranno beneficiare di un bonus straordinario di 150 euro. Questo incentivo è destinato a coloro che ricevono l’assegno minimo e viene erogato come integrazione alla 13ª mensilità. I beneficiari di questo bonus sono i pensionati INPS delle gestioni private ed ex Enpals, escludendo alcune categorie come le pensioni di invalidità civile, gli assegni sociali e alcune altre prestazioni specifiche.

Per ricevere questa somma aggiuntiva a partire dal mese di dicembre, i pensionati devono rispettare determinati requisiti reddituali. Il bonus è destinato a coloro il cui reddito non superi i 7327,32 € all’anno, salvo un’ulteriore soglia massima di 7482,26 € su base annuale.

Nel caso in cui un pensionato ritenesse di avere diritto al bonus ma non lo ricevesse, è possibile presentare un’istanza attraverso il portale Internet dell’INPS. L’Istituto di Previdenza Sociale valuterà la richiesta e fornirà spiegazioni dettagliate. È importante notare che alcune categorie di pensionati sono escluse da questo beneficio.

Inoltre, un altro parametro determinante è la condizione in cui il reddito totale, inclusa la pensione, non superi i 10.990,98€ annui, equivalente a una volta e mezza l’importo del trattamento minimo.

Se il beneficiario è coniugato, il reddito coniugale complessivo non deve superare tre volte l’importo del trattamento minimo annuo, corrispondente a 21.981,96 euro. L’erogazione del bonus avverrà attraverso gli istituti bancari o tramite Poste Italiane.