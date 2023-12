Oggi, presso gli uffici rinnovati della stazione di Porta Nolana, l’Ente Autonomo Volturno (EAV) ha celebrato l’ingresso di ventuno nuovi capitreno nei suoi ranghi. Questi giovani professionisti, di cui otto donne, hanno ufficialmente firmato il contratto che li lega all’azienda di trasporti. L’EAV ha segnalato un’importante pietra miliare, superando la soglia delle 1.200 assunzioni negli ultimi cinque anni. Questa nuova ondata di assunzioni conferma l’approccio proattivo dell’azienda nel promuovere l’occupazione giovanile, con più di un terzo dei dipendenti come neoassunti.

Tra i nuovi capitreno, emerge la presenza di una giovane di soli 20 anni, evidenziando l’inclusione delle nuove generazioni nel settore del trasporto pubblico e offrendo opportunità a talenti emergenti.

“È un momento significativo per noi”, afferma un portavoce dell’EAV, “non solo per il completamento delle assunzioni, ma anche per il forte ingresso delle donne nel ruolo di capitreno, dimostrando la diversità e l’inclusione nel nostro ambiente di lavoro”.

L’evento si è svolto nei nuovi uffici di Porta Nolana, anticipando il restyling in corso della stazione, previsto per essere completato in tempo per le celebrazioni pasquali. Questa iniziativa evidenzia l’impegno dell’EAV non solo nell’espansione del personale, ma anche nel migliorare l’esperienza dei passeggeri attraverso aggiornamenti e ammodernamenti delle infrastrutture.