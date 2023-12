Ad Ercolano è avvenuta un’operazione dei carabinieri della tenenza locale, coadiuvati dal nucleo cinofili di Sarno, che ha portato a diverse perquisizioni in abitazioni e aree comuni. Ne è risultata la denuncia per detenzione a fini di spaccio e ricettazione in concorso di una 24enne e un 25enne residenti nella zona. Durante le perquisizioni nella loro abitazione, è scoperta una stanza chiusa a chiave nell’androne del palazzo di pertinenza dei due individui. All’interno sono rinvenuti 8 grammi di cocaina suddivisi in dosi, 13 colpi da 9 millimetri, un veicolo a due ruote di tipo scooter elettrico senza pedalata assistita, il cui passato è di dubbia provenienza, un quadro elettrico, 2 pulsantiere da cantiere e 3 matasse di cavi in gomma con cavi in rame.

In un’altra area, precisamente a via Trentola, scoperto e sequestrato materiale rubato consistente in 2 scooter. Ulteriori ritrovamenti sono avvenuti in un terreno accessibile a via Spagnuolo, dove sono trovati e confiscati 204 grammi di hashish pronti per la vendita, oltre a una plancia e un bilancino di precisione.

Quest’operazione ha portato alla luce diverse attività illegali e alla scoperta di materiale rilevante per possibili attività criminali, il tutto sotto l’attenzione e l’intervento delle forze dell’ordine locali.