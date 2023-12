La catena di ristorazione veloce McDonald’s si espande ulteriormente nel territorio italiano con l’apertura di due nuovi ristoranti, uno situato a Cardito, in Via Enrico Fermi, e l’altro a Licola, in Via S. Nullo, 105 a Giugliano in Campania. Il ristorante di Cardito, inaugurato oggi 29 dicembre, è un’aggiunta eccitante al panorama gastronomico della zona. Con 69 nuove assunzioni, il locale promette non solo di offrire gustosi pasti, ma anche un’esperienza completa e moderna ai clienti. Tra le caratteristiche principali del ristorante di Cardito, spicca la doppia corsia McDrive, un servizio che permette di ordinare, pagare e ricevere rapidamente il proprio ordine senza nemmeno scendere dall’auto. Il McCafé presente all’interno offre una vasta gamma di opzioni per la colazione o una pausa, garantendo la possibilità di gustare un caffè di qualità e una varietà di soft drink e prodotti da forno.

Con un totale di 283 posti a sedere tra spazi interni ed esterni, il ristorante di Cardito è progettato per accogliere sia chi desidera godersi il pasto sul posto sia chi preferisce portare via il proprio ordine.

Un’altra innovazione che caratterizza il locale sono i kiosk digitali che permettono ai clienti di ordinare in modo personalizzato e di modificare gli ingredienti e le quantità direttamente dal proprio dispositivo. Una volta effettuato l’ordine tramite i kiosk, il cliente può accomodarsi e attendere che il personale McDonald’s gli serva i prodotti direttamente al tavolo. Inoltre, è possibile richiedere e godersi l’ordine direttamente dal tavolo tramite l’applicazione dedicata.

Per le famiglie, il ristorante offre uno spazio dedicato ai bambini all’interno e un’area giochi esterna, garantendo un’esperienza divertente e confortevole per i più piccoli.

Il ristorante di Cardito è aperto da lunedì a giovedì dalle 7:30 alle 00:30, venerdì dalle 7:30 all’1:00 e sabato e domenica dalle 7:30 alle 2:00, con il servizio McDrive disponibile da lunedì a mercoledì dalle 7:30 alle 5:00 e da giovedì a domenica h24, insieme al servizio di McDelivery attivo anche all’interno del locale.

D’altra parte, il ristorante di Licola, in Via S. Nullo, aprirà le porte sabato, 30 dicembre, con un team di 70 persone pronte ad offrire un servizio di qualità ai clienti. Il locale è dotato di una corsia McDrive, di un McCafé e di kiosk digitali, offrendo un’esperienza simile a quella proposta a Cardito, con 149 posti a sedere tra spazi interni ed esterni.