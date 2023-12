La Squadra Mobile, durante un controllo in via Matteotti a Caivano, ha fermato un individuo alla guida di un’auto, notando che l’uomo possedeva diverse banconote di piccolo taglio. Sospettando dal suo comportamento agitato, gli agenti hanno esteso il controllo presso la sua abitazione, dove hanno fatto una scoperta significativa. All’interno di una scatola di scarpe, nascosta dietro un armadio nella camera da letto, sono rinvenuti 3 involucri contenenti circa 22 grammi di cocaina, una bustina e un vasetto con altri 100 grammi della stessa sostanza stupefacente. Oltre alla droga, sono trovate diverse attrezzature per il confezionamento della sostanza, un totale di 4860 euro in contanti e un block notes contenente cifre e nomi.

L’uomo, un 44enne di Caivano con precedenti penali, è arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. La scoperta di questa quantità significativa di droga e degli strumenti correlati indica un coinvolgimento attivo nell’attività illecita di traffico di stupefacenti.