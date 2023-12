Un’operazione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti ha portato all’arresto di un uomo di 43 anni a Torre del Greco, nella zona di terza traversa Teatro, a seguito dell’intervento tempestivo degli agenti del commissariato locale. La situazione è emersa quando le forze dell’ordine hanno notato un individuo comportarsi in modo sospetto, avvicinandosi ad un’altra persona con atteggiamento circospetto. I poliziotti hanno assistito alla scena in cui il soggetto ha prelevato un involucro occultato dietro un muretto e lo ha scambiato con un’altra persona, ricevendo in cambio una banconota.

Immediatamente intervenuti, gli agenti hanno bloccato entrambi i soggetti, recuperando due involucri di marijuana durante la perquisizione. Ulteriori controlli hanno portato al rinvenimento di 44 stecche di hashish, con un peso approssimativo di 70 grammi, e di una somma in contanti pari a 210 euro in possesso dello spacciatore.

Il 43enne, già con precedenti penali, è finito arrestato con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’acquirente coinvolto nell’acquisto è invece sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

Le autorità locali hanno ribadito l’impegno costante nel contrastare il fenomeno dello spaccio, sottolineando l’importanza di azioni mirate per preservare la sicurezza e la legalità nelle comunità locali. Le indagini sono in corso al fine di individuare ulteriori collegamenti e rete di distribuzione di tali sostanze illegali.