Una intensa nottata di azioni per i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, che hanno condotto operazioni mirate nelle piazze di spaccio nell’hinterland dell’Area nord di Napoli, concentrando l’attenzione su Afragola e Cardito. Ad Afragola, sono finiti arrestati Mauro Viziola e Giovanni Manzo, rispettivamente di 39 e 26 anni, per detenzione di droga con intenti di spaccio. Entrambi erano già conosciuti dalle forze dell’ordine. Durante la perquisizione del loro appartamento, sono rinvenuti e sequestrati 300 grammi di varie sostanze stupefacenti, inclusi cocaina, hashish, marijuana e crack, insieme a materiale per il confezionamento della droga.

Nel corso delle perquisizioni nel complesso Salicelle, è rinvenuto e sequestrato materiale importante: due fucili a canne mozza funzionanti, trovati in una cantina abbandonata. Tali armi sono sottoposte a sequestro in attesa di ulteriori indagini per risalire ai possibili proprietari.

A Cardito, i carabinieri del nucleo investigativo hanno fermato Antonio Capasso, 42enne già noto alle forze dell’ordine, per il reato di detenzione illegale di armi, munizionamento e ricettazione. Nel suo appartamento sono stati trovati due fucili di precisione del valore di 10mila euro l’uno, risultati rubati in provincia di Salerno, insieme a 138 munizioni.

Le armi rinvenute, compresi i fucili a canne mozza, saranno sottoposte a test balistici per accertare eventuali collegamenti con crimini precedenti. I tre uomini sono trasferiti nel carcere di Poggioreale a disposizione dell’Autorità giudiziaria.