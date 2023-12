La comunità di Siano si ritrova in un giorno di profondo dolore e tristezza, segnato dalla prematura scomparsa di Giovanni, un bambino di soli 4 anni, avvenuta al pronto soccorso dell’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore. Si apprende che il decesso sarebbe causato da un arresto cardiaco, gettando l’intera comunità nella disperazione. Oggi, a Siano, si terranno i funerali di Giovanni, mentre il sindaco Giorgio Marchese ha comunicato la tragica notizia, annunciando la sospensione di tutti gli appuntamenti natalizi in segno di lutto per la tragedia che ha colpito profondamente la città.

Attraverso i social media, il sindaco Marchese ha condiviso parole di profondo dolore e commozione: “Oggi è un giorno molto triste per la nostra città. La notizia della prematura scomparsa del piccolo Giovanni mi ha lasciato inerme e senza parole. Una tragedia immane, che ci addolora profondamente e ci lascia tutti sgomenti per questa perdita devastante.”

Le sue parole riflettono il cordoglio e la solidarietà dell’intera comunità sianese nei confronti della famiglia colpita da questa tragedia indicibile: “Il mio pensiero e quello dell’intera comunità Sianese va alla famiglia a cui ci stringiamo forte in questo momento di dolore. Ci uniamo in preghiera in questo giorno di lutto per il quale, come Amministrazione, abbiamo annullato ogni forma di festeggiamento per il santo Natale. Ciao piccolo Giovanni”, conclude il sindaco, rivolgendosi al bambino con un commovente saluto.