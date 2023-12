Una tragedia ha colpito la comunità di San Costantino Calabro, in provincia di Vibo Valentia, quando un giovane di 13 anni, Domenico M., è crollato a terra dopo l’ora di educazione fisica. Nonostante i rapidi interventi dei suoi compagni di classe e dei soccorsi del 118, ogni tentativo di rianimazione è stato infruttuoso, lasciando la scuola e l’intera cittadina in uno stato di shock. L’incidente, avvenuto durante l’orario scolastico, ha immediatamente richiamato l’attenzione delle autorità competenti. La Procura ha avviato un’indagine per comprendere le circostanze che hanno portato al tragico malore dell’adolescente. Le cause di questo evento inaspettato sono al centro dell’inchiesta in corso, con l’obiettivo di far luce su quanto accaduto e fornire risposte alla famiglia e alla comunità colpite da questa perdita improvvisa e dolorosa.

In segno di profondo lutto e rispetto per la tragedia che ha colpito la scuola, il sindaco Nicola Derito ha annunciato la chiusura di tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Inoltre, sono sospese tutte le attività natalizie programmate, mostrando così la solidarietà e il dolore condiviso per la perdita di Domenico M.

La notizia ha scosso non solo la scuola coinvolta ma l’intera comunità, evidenziando l’importanza di indagare sulle circostanze e sull’evento stesso per comprendere e prevenire simili tragedie in futuro.