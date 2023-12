Una situazione terribile si è verificata nella tranquilla comunità di Castelcivita, dove una donna di 75 anni è rimasta gravemente ferita in seguito a un incidente domestico. L’anziana, la cui identità non è resa nota, è rimasta coinvolta in un incidente tragico che l’ha lasciata con gravi ustioni al volto. Le circostanze esatte che hanno portato a questa tragica situazione sono ancora oggetto di indagine. Secondo quanto raccolto l’anziana è caduta all’interno del camino della propria abitazione, subendo gravi ustioni al volto. Tuttavia, non è ancora chiarito se si sia trattato di una caduta accidentale o se l’anziana abbia avvertito un improvviso malore prima di precipitare nel camino.

Il personale del 118 è intervenuto tempestivamente, fornendo immediati soccorsi e trasportando la donna in ambulanza all’ospedale di Eboli. Lì, è ricoverata nel reparto di rianimazione, dove riceve cure specializzate per le ustioni riportate.

L’incidente ha destato preoccupazione e sgomento nella comunità locale, e le autorità stanno conducendo un’indagine approfondita per comprendere le circostanze esatte che hanno portato a questo tragico evento. È fondamentale stabilire se si sia trattato di un incidente casuale o di un’improvvisa emergenza medica che abbia causato la caduta della donna nel camino.