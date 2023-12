Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, un’operazione estesa su scala nazionale condotta dal Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) dei Carabinieri ha rivelato una serie di problematiche nel settore dei dolci tipici di Natale. L’obiettivo dell’operazione è stato garantire la sicurezza alimentare e preservare la genuinità dei prodotti dolciari durante le celebrazioni.

Irregolarità Rilevate

L’operazione ha coinvolto circa 1.000 imprese, sia artigianali che industriali, con risultati sconcertanti: il 38% di queste strutture presentava irregolarità, totalizzando oltre 585 violazioni penali ed amministrative. Le ispezioni hanno portato al sequestro di circa 39 tonnellate di prodotti dolciari e materie prime, trovati in condizioni inadatte alla vendita.

Contaminazioni e Frodi

Tra le scoperte più preoccupanti, si è riscontrata la presenza di contaminazioni da parassiti in alcuni prodotti, nonché la mancanza di tracciabilità e casi di frode commerciale. Il NAS di Bologna ha sottolineato il sequestro di 24 tonnellate di frutta secca contaminata da micotossine, pericolose per la salute.

Prodotti Falsificati e Truffaldini

Oltre 500 panettoni, pandori e altri dolci natalizi sono sottratti al consumo, presentandosi come prodotti artigianali ma con ingredienti diversi da quelli dichiarati in etichetta. Questi casi di frode nel commercio alimentare hanno portato all’azione legale: 18 gestori e titolari di attività imprenditoriali sono deferiti per frode in commercio e detenzione di prodotti dolciari non idonei al consumo umano.

Provvedimenti e Chiusure

In risposta alle irregolarità riscontrate, sono stati emessi 27 provvedimenti di chiusura o sospensione di attività di produzione e vendita, per un valore economico complessivo stimato in oltre 8 milioni di euro.