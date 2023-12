Nella notte scorsa, Sorrento è teatro di un grave atto vandalico: l’auto dell’assessore Eduardo Fiorentino, responsabile delle politiche giovanili, del dissesto idrogeologico, della manutenzione e della protezione civile, è stata oggetto di un attacco che l’ha resa completamente inutilizzabile. Il gesto, definito dall’assessore stesso come un “atto intimidatorio”, ha sollevato preoccupazioni e attenzione da parte delle autorità locali e dei cittadini. Fiorentino ha dichiarato di voler approfondire la situazione una volta completati i rilievi dei Carabinieri e l’analisi delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza.

Tra i primi a esprimere solidarietà all’assessore Fiorentino c’è Stefano Zuppello, presidente dell’Associazione VAS. Zuppello ha sottolineato il ruolo attivo di Fiorentino nell’ambito ambientale e giovanile, sia nella sua associazione che all’interno dell’amministrazione comunale di Sorrento. Ha anche ribadito l’impegno continuo dell’Associazione nel promuovere un ambiente di benessere, sicurezza e legalità per la comunità.

Questo non è il primo caso di violenza o intimidazione a Sorrento. In un episodio precedente, Claudio D’Esposito, leader del WWF Terra delle Sirene, subì un’aggressione fisica. La comunità si mobilitò in quel caso, ricevendo supporto da varie entità, incluso lo stesso Fiorentino, che si schierò al fianco dell’ambientalista.