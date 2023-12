Il Governatore Vincenzo De Luca ha delineato un ambizioso impegno per il 2024 durante la conferenza stampa di chiusura e bilancio del 2023, proponendo una strategia strutturale per affrontare la crisi demografica e l’emigrazione che affliggono la Campania e l’intero Paese. De Luca ha sottolineato l’urgente necessità di affrontare la crisi di natalità in Italia, evidenziando un costante declino della popolazione e una perdita di giovani e risorse vitali, soprattutto nelle regioni meridionali. Ha citato dati allarmanti, indicando una diminuzione della popolazione sotto i 59 milioni di abitanti nel Paese, con una significativa perdita di 1,5 milioni di persone nel Mezzogiorno a causa dell’emigrazione verso il Nord o all’estero, nell’arco degli ultimi 20 anni.

Per contrastare questa tendenza e promuovere la crescita demografica, il Governatore ha espresso l’intenzione di sviluppare una legge regionale sulla famiglia. Questa iniziativa ambisce a coinvolgere attivamente la Conferenza Episcopale SWKK Campania, le associazioni di volontariato, gli ordini professionali e l’INPS per creare un quadro di supporto ampio e concertato.

L’obiettivo è quello di implementare investimenti significativi finalizzati a fornire un sostegno reale alle famiglie, superando l’approccio meramente propagandistico. Si prevede di incoraggiare e agevolare la crescita delle nascite sul territorio, offrendo un supporto concreto alle famiglie che desiderano avere figli.

L’auspicio di De Luca è che questo impegno rappresenti non solo un’azione concreta e significativa per la Campania, ma anche un segnale importante per l’intera Italia, affrontando una sfida cruciale per il futuro demografico e sociale del Paese.