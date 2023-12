“Boscotrecase è un episodio pompato da chi è abituato a fare sciacallaggio. Il pronto soccorso a Boscotrecase non c’era da tre anni e c’è il pronto soccorso a Castellammare a cinque minuti di distanza e all’Ospedale del Mare”. Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca commentando le proteste dei cittadini dopo la morte di una bimba i cui genitori hanno trovato il pronto soccorso chiuso all’ospedale di Boscotrecase.

“Quindi chi vuole fare sciacallaggio – ha detto De Luca – sarebbe bene che si orientasse sul ministro della Salute, perché le due criticità che pesano ancora più sono queste: 10.000 dipendenti in Campania in meno rispetto alle altre Regioni e trasferimenti di risorse più bassi d’Italia. Quindi gira e rigira noi dobbiamo gestire il nostro sistema avendo queste due criticità. In queste condizioni stiamo facendo l’impossibile e i miracoli, ma dovremo combattere per avere il personale e le risorse”.