Una pronta risposta delle forze dell’ordine è avvenuta in seguito alla segnalazione di individui sospetti nei dintorni di esercizi commerciali della zona. Un intervento della pattuglia dei carabinieri ha portato al rintracciamento e controllo di una Fiat Punto, dove due individui, un 56enne e un 66enne di Arzano, sono identificati come pregiudicati per vari reati. La vettura è risultata rubata. Durante l’ispezione dell’auto e dei suoi occupanti, sono scoperti attrezzi da scasso e chiavi da serratura alterate, portando alla denuncia dei due uomini per ricettazione e possesso ingiustificato di strumenti atti a commettere reati.

Questo rapido intervento dimostra l’efficacia e la prontezza delle forze dell’ordine nel contrastare attività illegali e individuare situazioni di possibile pericolo per la comunità.

Parallelamente, un’altra pattuglia della stessa Aliquota Radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Baiano ha effettuato un controllo su una Fiat Panda con a bordo tre ragazzi provenienti dall’area vesuviana, tutti già con precedenti penali. Questi individui sono sorpresi ad aggirarsi in modo sospetto nei pressi di abitazioni e locali commerciali.

Anche nei loro confronti è emesso un foglio di via obbligatorio, confermando l’attenzione costante delle forze dell’ordine nella prevenzione e repressione di attività criminali o comportamenti sospetti.