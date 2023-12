L’accesso a Internet ad alta velocità è ormai diventato un’esigenza fondamentale per molte famiglie. L’attesa in Italia per un’iniziativa che possa facilitare l’upgrade delle connessioni più lente sembra volgere al termine, con l’annuncio imminente del bonus Internet, un’iniziativa che potrebbe rivoluzionare l’accesso domestico alla rete.

Che cos’è il Bonus Internet?

Il bonus Internet è un voucher del valore di 100 euro che verrà assegnato alle famiglie per incentivare l’attivazione di connessioni Internet a banda ultralarga presso le proprie abitazioni. Il voucher avrà una validità di 24 mesi e potrà essere utilizzato per coprire spese quali l’attivazione, l’installazione del modem e le bollette del servizio, rendendo più accessibile l’upgrade verso una connessione più veloce.

Come funziona e chi può richiederlo?

La gestione del bonus sarà affidata al Ministero delle Imprese tramite Infratel, che superviserà l’erogazione dei voucher. Si prevede che saranno disponibili complessivamente 400 milioni di euro, distribuiti su base regionale con una probabile maggioranza destinata al Sud Italia.

Le famiglie che potranno richiedere il voucher sono quelle prive di connessione Internet o che dispongono di una connessione inferiore ai 30 Mbit al secondo per il download. Tuttavia, per ottenere il bonus, sarà necessario attivare una connessione con una velocità minima di 300 Mbit al secondo.

Inoltre, il voucher sarà destinato principalmente a coloro che non hanno avuto accesso a Internet in casa per almeno sei mesi, evitando così l’abuso del sistema da parte di coloro che disattivano e riattivano frequentemente la connessione per beneficiare del bonus.

Tempistiche e requisiti

Attualmente, le tempistiche per l’entrata in vigore del bonus non sono definite in modo specifico. La consultazione per il settore terminerà all’inizio del prossimo anno, ma si prevede che sarà necessario del tempo per l’implementazione completa dell’iniziativa, dalla raccolta delle domande fino all’erogazione effettiva del voucher.

Nonostante ciò, una delle caratteristiche più interessanti di questo bonus è la mancanza di un tetto ISEE per la richiesta: a differenza di altre iniziative, sembra che non sarà richiesto alcun limite massimo di reddito per accedere al voucher.