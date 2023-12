Un’operazione di rapida risposta ha portato all’arresto di tre individui per furto di scooter nel comune di Vico Equense. È accaduto l’altra notte, precisamente in località Montechiaro, quando i carabinieri della stazione di Piano di Sorrento, mentre percorrevano la SS 145, hanno notato un furgone bianco, un Ford Transit, con a bordo tre persone. I militari avevano già individuato il veicolo lungo il corso Italia a Vico Equense, ma avevano momentaneamente perso le tracce. Non demordendo, hanno continuato la ricerca e, quando il furgone è stato nuovamente individuato, hanno proceduto a un controllo approfondito. I tre occupanti, provenienti da Ercolano e di età compresa tra i 23 e i 33 anni, erano già noti alle forze dell’ordine.

Durante la perquisizione del furgone, sono rinvenuti due scooter, di cui i legittimi proprietari di Vico Equense non erano ancora a conoscenza del furto subito. Gli arresti sono scattati per furto aggravato, mentre i veicoli rubati sono stati restituiti ai loro legittimi proprietari. Tra gli arrestati figurano Giovanni Scognamiglio, di Massa di Somma ma residente ad Ercolano, Salvatore Montella, originario di Torre del Greco ma anch’egli residente ad Ercolano, e infine Ernesto Maiorano, proveniente da Torre del Greco e anch’egli residente ad Ercolano.