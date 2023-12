È un momento cruciale per la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in Italia con l’avvento del nuovo modello che sarà operativo dal 1° gennaio. Questo nuovo approccio avrà un impatto significativo sulla vita delle famiglie italiane, influenzando le modalità di calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica del nucleo familiare, meglio noto come ISEE.

Il decreto numero 407, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro, ha introdotto diverse novità che rivoluzioneranno il panorama delle agevolazioni e prestazioni accessibili alle famiglie. L’aggiornamento del modello DSU, in particolare, modificherà radicalmente le modalità di calcolo dell’ISEE, strumento essenziale per l’accesso a una vasta gamma di benefici.

Tra le principali novità contenute nel decreto:

Adeguamento per l’Assegno d’Inclusione (AdI): Il nuovo modello tiene conto delle novità introdotte per l’AdI, consentendo ai coniugi separati o divorziati di mantenere lo stesso nucleo familiare, a condizione che risiedano nella stessa abitazione autorizzati legalmente. La presentazione della dichiarazione per l’ISEE corrente deve avvenire prima della scadenza per mantenere l’AdI o il Supporto per la Formazione e Lavoro (SFL).

Autonomia Reddito Studenti Universitari: Viene aumentato il limite per l’autonomia reddituale degli studenti universitari, passando da 6.500 a 9.000 euro annui. Gli studenti devono dimostrare la residenza al di fuori dell’unità familiare di origine da almeno due anni e avere un reddito adeguato per essere considerati autonomi.

DSU Precompilata e Identità Digitale: Ogni maggiorenne del nucleo familiare deve accedere al sistema ISEE online con una propria identità digitale (Spid, CIE o CNS) e autorizzare la precompilazione dei propri dati per la DSU.

Esclusione da Irap per Persone Fisiche: Un cambiamento significativo nella tassazione coinvolge le persone fisiche attive in attività commerciali, arti e professioni, che sono escluse dall’Irap, l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive.