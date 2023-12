Una tranquilla serata si è trasformata in un momento di paura e emergenza ieri sera a Roma, nel quartiere Africano, quando il solaio di un palazzo in viale Eritrea ha ceduto, causando il crollo di una donna di 76 anni nel piano sottostante. La vittima, che si trovava nel suo letto al momento dell’incidente, è fortunatamente attutita dal materasso, riportando solo alcune fratture al braccio destro. Attualmente, la donna è ricoverata in ospedale in condizioni serie, ma stabilizzate.

L’incidente ha richiamato immediatamente l’intervento delle autorità locali, tra cui vigili del fuoco, polizia, carabinieri e polizia locale, che sono giunti sul luogo dell’incidente per gestire la situazione. L’area circostante è evacuata per precauzione, mentre i due appartamenti interessati, situati al settimo e sesto piano del palazzo, sono posti sotto sequestro per condurre gli opportuni accertamenti.

Fortunatamente, nel piano sottostante al momento del crollo non vi era nessuno, riducendo il rischio di ulteriori feriti. Tuttavia, la struttura dell’intero edificio è stata messa sotto stretta osservazione per garantire la sicurezza degli altri residenti.

Alcuni lavori di ristrutturazione erano in corso al piano inferiore, circostanza che potrebbe aver contribuito al cedimento del solaio. Le indagini sono ancora in corso per determinare le cause esatte dell’incidente e valutare le responsabilità.

L’episodio, che ha destato preoccupazione e sgomento nella comunità locale, sottolinea l’importanza della sicurezza strutturale e della manutenzione periodica degli edifici, soprattutto quando sono in corso lavori di ristrutturazione.