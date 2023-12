Un evento tragico ha scosso la città di Mondragone, Caserta, dove il corpo senza vita di una donna è rinvenuto all’interno di un baule nella sua abitazione. La vittima, una 77enne, è individuata dalla figlia, la quale ha immediatamente allertato i soccorsi di fronte a una scena sconvolgente. Secondo le prime informazioni emerse, la figlia è giunta nell’abitazione e ha fatto la scioccante scoperta nella camera da letto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno immediatamente avviato un’indagine approfondita, informando la Procura locale che ha ordinato il sequestro della salma. La donna è trasferita all’istituto di medicina legale presso l’ospedale di Caserta per ulteriori accertamenti.

Il corpo della vittima, purtroppo, si trovava in una condizione avanzata di decomposizione, suggerendo che il decesso potrebbe essere avvenuto diverse settimane fa, secondo quanto riportato dalle fonti ufficiali. Al fine di fare piena luce sulla tragica vicenda, i carabinieri hanno intensificato le indagini, lavorando senza sosta per comprendere le circostanze e le cause del decesso della donna. L’appartamento è messo sotto sequestro, costituendo una parte fondamentale dell’indagine per raccogliere prove e determinare gli eventi che hanno condotto a questa drammatica scoperta.