Un uomo di 35 anni e una donna di 33, entrambi residenti a Zagarolo, Roma, sono arrestati con l’accusa di furto con destrezza in una gioielleria a Teggiano. L’operazione è condotta dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina, che hanno infatti eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Lagonegro, su richiesta della procura. Secondo le indagini dei militari, la coppia sarebbe responsabile del furto perpetrato presso la gioielleria a Teggiano. Si ritiene che abbiano agito con abilità: distrarre il titolare dell’attività sarebbe stata la mossa iniziale, seguita dal prelievo di un rotolo di gioielli e oggetti in oro.

Dopo la cattura, entrambi sono condotti in carcere per rispondere delle accuse mosse nei loro confronti. Gli inquirenti hanno riferito che l’azione è eseguita con precisione, e grazie all’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare, la coppia dovrà affrontare le conseguenze legali del loro presunto coinvolgimento nel furto.

Le forze dell’ordine hanno lavorato in collaborazione con la procura e il tribunale per garantire l’esecuzione dell’ordinanza e portare avanti le indagini in merito al furto avvenuto nella gioielleria di Teggiano. Questa operazione dimostra l’impegno delle autorità nell’individuare e perseguire coloro che commettono reati di questo genere, assicurando che la giustizia sia fatta nel rispetto delle leggi vigenti.