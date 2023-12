Una semplice consegna di pizza nel quartiere Pianura a Napoli ha preso una piega inaspettata per un rider, quando la sua azione è interrotta dai carabinieri, che hanno notato un comportamento illecito. Il giovane rider napoletano, 22 anni compiuti, si è trovato a fronteggiare una serie di conseguenze legali dopo essere sorpreso a fumare uno spinello contenente marijuana durante la consegna della pizza a una caserma dei carabinieri. L’episodio insolito è avvenuto mentre alcuni militari liberi dal servizio, residenti nello stabile della stazione, avevano deciso di ordinare una cena.

La consegna è avvenuta senza intoppi, ma il rider ha commesso l’errore di presentarsi con uno spinello acceso, risultando immediatamente visibile ai carabinieri. Nonostante la puntualità nella consegna delle pizze, è altrettanto immediata la contestazione applicata al giovane per possesso di droga.

La reazione delle forze dell’ordine è stata decisa: il rider è multato e segnalato alla Prefettura di Napoli come assuntore di stupefacenti. In aggiunta, gli è ritirata la patente, rendendo impossibile per lui proseguire il suo lavoro in sella allo scooter. Costretto a lasciare il veicolo sul posto, il giovane è tornato a piedi alla pizzeria, lasciando la sua attività di consegna.

L’episodio evidenzia come comportamenti illegali, anche durante attività quotidiane come la consegna di cibo, possano avere conseguenze gravi per coloro che li compiono. La necessità di rispettare le leggi vigenti e di astenersi dall’uso di sostanze stupefacenti in qualsiasi situazione, specialmente durante l’attività lavorativa, è un messaggio chiave derivante da questa situazione.