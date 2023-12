Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha dato avvio alle procedure concorsuali per il reclutamento di oltre 30.000 docenti destinati a scuole di ogni ordine e grado. Le domande di partecipazione possono essere presentate fino alle 23:59 del 9 gennaio e prevedono la copertura di 9.641 posti per la scuola primaria e dell’infanzia, oltre a 20.575 posti per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Questo primo ciclo di selezioni rientra nelle nuove modalità previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e si prevede l’aggiunta di ulteriori 14.000 posti non appena il Ministero avrà ricevuto l’autorizzazione per procedere.

Tuttavia, la Campania otterrà solo il 4,7% dei posti disponibili a livello nazionale, pari a 1.415 posti, poiché negli ultimi anni ha registrato numerosi rientri di docenti precedentemente impiegati nelle regioni di Lombardia, Veneto, Piemonte e Lazio, le quali da sole riceveranno il 60% dei posti oggetto del bando.

Nella scuola secondaria di primo e secondo grado in Campania, sono disponibili 73 classi di concorso con un totale di 1.180 posti, corrispondenti al 5,7% dei posti nazionali previsti. Le classi di concorso più ampie includono l’A022, dedicata all’insegnamento di Italiano, Storia e Geografia (precedentemente classificata come 43/A) con 397 posti, seguita dall’A027 Matematica e Fisica con 136 posti. Coloro che hanno abilitazione in questa classe di concorso otterranno automaticamente l’abilitazione all’A026, con 110 posti disponibili.

La distribuzione delle cattedre si estende anche a discipline più specifiche, come Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche (A040) con 70 posti, Fisica (A020) con 33 posti, e Discipline letterarie (A012) con solo 25 posti.

Per il sostegno, sono previsti 43 posti per la scuola secondaria di primo grado e 22 per quella di secondo grado. Inoltre, sono state messe a concorso cattedre per insegnamenti musicali e di lingue straniere.

Per quanto riguarda la modalità di svolgimento del concorso, la prova scritta, della durata di 100 minuti, consisterà in 50 quesiti a risposta multipla su competenze pedagogiche, psicopedagogiche e didattico-metodologiche, con domande sulla conoscenza della lingua inglese e sulle competenze digitali. La prova orale valuterà la competenza disciplinare, didattica e l’utilizzo di strumenti multimediali.

Nella scuola dell’Infanzia e Primaria, sono disponibili complessivamente 235 posti, di cui 68 per l’Infanzia, 11 per il sostegno infanzia, 121 per la scuola Primaria e 35 per il sostegno primaria. La prova scritta sarà basata su argomenti di didattica, pedagogia e psicopedagogia, senza una specifica valutazione disciplinare.