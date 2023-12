L’ufficio postale della frazione di San Pietro è stato teatro di un tentativo di truffa con un metodo insolito. I carabinieri della stazione di Montoro, in collaborazione con i colleghi dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Solofra, sono intervenuti dopo aver rilevato un’anomalia nell’Atm esterno dell’edificio. L’inconveniente era causato dall’inserimento, da parte di individui non identificati, di un attrezzo rudimentale chiamato “forchetta” nella bocchetta dell’erogatore automatico. Questo dispositivo aveva lo scopo di bloccare le banconote durante il prelievo, con l’intento fraudolento di impossessarsi del denaro del correntista ignaro nel momento in cui si allontanava dall’apparecchio, convinto che il prelievo non fosse andato a buon fine.

Attualmente, le autorità stanno svolgendo indagini approfondite, che comprendono analisi delle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza, al fine di identificare gli autori di questo tentativo di truffa. Si tratta di un metodo insolito e pericoloso che mira a ingannare gli utenti degli sportelli bancomat, e le forze dell’ordine sono determinate a individuare i responsabili di questo atto illecito.