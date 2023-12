La studentessa dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, Claudia Giannetto, è scomparsa ieri pomeriggio, lasciando preoccupati familiari e amici. Le ultime tracce di lei sono riscontrate nella zona universitaria partenopea tra Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli e via Mezzacannone. Claudia Giannetto è vista per l’ultima volta intorno alle 14.30 e indossava un tailleur blu, degli stivali neri e un cappotto nero al momento della sua sparizione. I familiari, originari di Giugliano in Campania, hanno lanciato un appello affinché chiunque abbia informazioni contatti immediatamente le autorità o la famiglia. La ragazza era pronta e si era preparata per discutere la tesi ma a quanto pare non era ancora iscritta alla sessione di laurea del pomeriggio.

Amici, parenti e l’associazione studentesca Link Orientale stanno chiedendo a chiunque abbia visto Claudia Giannetto nella zona dell’università o a Giugliano di mettersi in contatto con loro per aiutare nella ricerca. Anche la professoressa Fabiana Sciarelli, docente presso l’Università L’Orientale, ha condiviso l’appello, mostrando il supporto della comunità accademica nella ricerca della studentessa.