Durante un controllo stradale, un autotrasportatore avellinese è stato fermato dalla Polizia Stradale di Avellino per trasporto eccessivo di carico. Il veicolo trasportava 50.180 chilogrammi, superando di gran lunga la portata consentita di 32.000 chilogrammi. Durante le verifiche, sono emerse diverse violazioni al codice della strada, portando a sanzioni per un totale di circa 4.000 euro. L’autista, mostrando inizialmente un atteggiamento ostile verso gli agenti, ha tentato di corromperli inserendo due banconote da 50 euro nel libretto di circolazione, chiedendo di non ricevere multe in cambio del denaro. Gli agenti hanno rifiutato il tentativo di corruzione e hanno denunciato l’autista per istigazione alla corruzione. Successivamente, l’autotrasportatore è stato condotto presso gli uffici della polizia.

La Polizia Stradale di Avellino ha intensificato i controlli stradali in vista delle festività natalizie lungo diverse strade, con l’obiettivo di garantire la sicurezza stradale. I controlli continueranno per tutto il periodo delle festività.