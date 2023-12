Forze di sicurezza in Austria, Germania e Spagna sono attualmente in stato di allerta, avendo ricevuto indicazioni riguardo a una presunta cellula terroristica islamista che potrebbe pianificare diversi attacchi durante il periodo natalizio e la notte di Capodanno in Europa. Secondo fonti provenienti dalla Dpa, tale gruppo potrebbe essere affiliato all’organizzazione Stato Islamico nella provincia di Khorasan. I potenziali bersagli identificati comprendono le funzioni religiose legate al Natale, con particolare attenzione a Colonia, Vienna e Madrid. In risposta a queste minacce, è attualmente in corso un’operazione su vasta scala presso la Cattedrale di Colonia, con unità speciali impegnate in arresti sia a Vienna che in Germania, secondo quanto riportato dalle informazioni della Bild.

Il Duomo di Colonia, a seguito dell’allarme sul rischio di attentati in Germania, è soggetto a perquisizioni e controlli accurati con l’ausilio di cani antiesplosivi. La polizia sta attuando misure preventive per garantire la massima sicurezza, assicurandosi che non siano depositati oggetti pericolosi all’interno della cattedrale, come riportato dalla Bild.

Un portavoce della polizia di Colonia ha dichiarato che saranno adottate “misure di protezione speciali” a partire da questa sera, tuttavia, per motivi di sicurezza, non saranno diffuse informazioni riguardanti le indagini in corso.

Successivamente alle perquisizioni, è prevista la chiusura del Duomo, mentre domani tutti i visitatori saranno sottoposti a controlli accurati prima di poter accedere alla chiesa.

Le autorità di sicurezza in tutta Europa hanno intensificato la vigilanza e stanno prendendo misure preventive per affrontare questa minaccia potenziale, assicurando la protezione dei luoghi di culto e dei cittadini durante le celebrazioni natalizie.