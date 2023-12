Una vicenda di estorsione e furto aggravato ha portato all’arresto di un individuo di 51 anni a San Valentino Torio. Le autorità hanno preso in custodia l’uomo questa mattina, in seguito a un’operazione condotta dai carabinieri della locale Stazione cittadina. Le accuse che gravano sul 51enne sono estremamente serie e variano da estorsione a furto aggravato, minaccia aggravata e il possesso illegale di armi e oggetti pericolosi. L’arresto è eseguito in base a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Nocera Inferiore su richiesta della Procura della Repubblica.

La dinamica dell’arresto è originata dal tentativo dell’uomo di ottenere denaro in cambio del ritorno di un bene precedentemente rubato al suo legittimo proprietario. Tale pratica, nota comunemente come “cavallo di ritorno”, è stata segnalata alle autorità competenti che hanno agito tempestivamente per porre fine a questa situazione.

I carabinieri della Stazione cittadina hanno eseguito l’ordine di custodia cautelare, portando il 51enne sotto gli arresti domiciliari, a causa della gravità dei reati contestati e al fine di garantire l’incolumità pubblica.