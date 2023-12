Significativo successo raggiunto dalle forze dell’ordine italiane con l’arresto di Nicola Rullo, esponente di spicco della Camorra, avvenuto ad Alicante, in Spagna. I carabinieri di Napoli sono riusciti a bloccare il latitante presso un esclusivo resort, segnando un importante passo nella lotta contro la criminalità organizzata. Rullo, considerato il braccio destro del fondatore del clan, Edoardo Contini, è stato individuato grazie a informazioni acquisite e a un’accurata attività investigativa sui movimenti dei suoi familiari. La cattura del boss latitante rappresenta un duro colpo per l’organizzazione criminale e un successo per le forze dell’ordine impegnate nella sua ricerca.

Il 53enne Rullo si era rifugiato in Spagna da almeno venti giorni, cercando di sfuggire alla giustizia italiana. Il suo status di latitante derivava da una condanna a quattro anni, due mesi e otto giorni di reclusione per associazione di tipo mafioso. L’arresto dimostra la determinazione delle autorità nel perseguire i criminali latitanti, anche al di là dei confini nazionali. Questa operazione ha evidenziato l’importanza della cooperazione internazionale tra le forze dell’ordine, sottolineando l’efficacia della collaborazione nel contrasto alla criminalità organizzata.

Il coordinamento tra le agenzie investigative italiane e le autorità spagnole ha portato al successo di questa operazione, sottolineando l’impegno congiunto nel contrastare il crimine transnazionale e nell’assicurare che i responsabili della criminalità organizzata rispondano delle loro azioni davanti alla legge.