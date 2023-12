In un quartiere periferico di Avellino, precisamente a Borgo Ferrovia, si è verificato un drammatico incendio in un appartamento sito al quinto piano di un edificio. Tuttavia, ciò che potrebbe essere stato una tragedia è stato invece fermato grazie all’eroismo e alla prontezza di una donna anziana. La protagonista di questo gesto eroico è una donna di 73 anni, che ha dimostrato un coraggio straordinario nel momento di emergenza. Quando le fiamme hanno iniziato a divampare nella residenza, anziché cedere al panico, ha agito con tempestività e lucidità.

L’anziana non ha esitato un istante e ha messo in sicurezza i suoi cari: ha guidato il marito di 71 anni e i due nipotini verso l’uscita principale del palazzo, garantendo la loro incolumità. La sua reazione rapida e decisa ha contribuito a salvare le vite dei suoi cari, dimostrando un’eccezionale prontezza d’animo di fronte a un pericolo così grave.

Successivamente, la coraggiosa donna ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, chiamando i soccorsi per fronteggiare l’incendio. I pompieri, rispondendo prontamente alla chiamata, sono giunti sul luogo con mezzi adeguati, tra cui un’autobotte e un’autoscala, per domare le fiamme e prevenire ulteriori danni.

Il gesto eroico e la lucidità d’animo della nonna, nel momento critico, hanno permesso di evitare conseguenze più gravi e di mettere in sicurezza la famiglia coinvolta nell’incidente. La sua prontezza nel gestire la situazione è fondamentale per salvare vite umane e per fronteggiare efficacemente l’emergenza.