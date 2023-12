Una tragica notte ha colpito la tranquilla città di Campobasso, lasciando una famiglia in lutto e segnando una comunità con il dolore. Un incendio in una dimora situata nella tranquilla contrada Colle Calcare ha portato alla morte di un bambino di soli 9 anni e al ferimento grave di altri membri della famiglia. I Vigili del Fuoco sono stati rapidamente dispiegati sul luogo, impegnandosi coraggiosamente nel domare le fiamme che hanno avvolto il secondo piano dell’edificio. Tuttavia, la tragedia ha lasciato una scia di dolore irreparabile. Il 118 ha trasportato i membri feriti della famiglia presso l’ospedale Cardarelli, tra cui il fratello adolescente, una sorellina di pochi anni e la madre, tutti in condizioni gravi.

La dinamica dell’incendio è ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti, tra cui la Polizia, al fine di comprendere le cause precise di questo evento drammatico. Si ipotizza che un corto circuito o persino una candela lasciata accesa possano aver innescato il tragico rogo.

Il dolore della perdita di un così giovane membro della famiglia è aggravato dalla lotta per la vita dei fratelli rimasti feriti, uno di 12 anni trasferito a Napoli per cure specializzate con la camera iperbarica, mentre la sorellina più piccola è ancora sotto cure intensive al Cardarelli. Entrambi i genitori sono attualmente ricoverati in ospedale.

Le fiamme, sviluppatesi rapidamente, hanno avvolto un divano, generando un fumo letale che ha tragicamente portato alla perdita del bambino di 9 anni.

Questa tragedia ha colpito una comunità a pochi chilometri dalla città, richiamando l’attenzione sulla necessità di adottare precauzioni per prevenire incidenti domestici così devastanti. Un momento così doloroso dovrebbe servire da richiamo per l’importanza della sicurezza nelle nostre case e della prontezza nell’affrontare situazioni di emergenza.