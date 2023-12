È accaduto un tragico evento nella notte scorsa a Casoria, dove un incendio ha devastato un’abitazione disabitata, portando alla luce una tragica scoperta: all’interno, i vigili del fuoco hanno trovato un corpo carbonizzato. Verso le due di notte, il fuoco si è sviluppato con veemenza all’interno di un’abitazione sita in via Monte Amiata. Durante le operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco hanno rinvenuto il corpo all’interno di una stanza al secondo piano dell’edificio.

Non è escluso che la vittima possa essere un senza fissa dimora che aveva trovato rifugio all’interno di quell’immobile disabitato. Le forze dell’ordine, in particolare i Carabinieri della stazione di Casoria, hanno avviato indagini approfondite per fare luce su quanto accaduto.

L’autorità giudiziaria ha immediatamente disposto il sequestro dell’immobile e del corpo ritrovato. La salma è stata trasferita presso l’ospedale di Giugliano per eseguire l’autopsia, un passo fondamentale per raccogliere informazioni utili a comprendere le cause e le circostanze di questa tragedia.